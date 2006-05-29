На ЧЕ по дзюдо украинцы были не в форме

В Тампере (Финляндия) завершился чемпионат Европы по дзюдо. Украинская команда завоевала одну медаль – бронзовую.



Единственную награду принесла в актив сборной Украины Марина Прищепа в весовой категории до 70 килограммов.



Совсем плохо выступила мужская сборная Украины. Лидер команды Геннадий Билодед – категория до 73 кг - проиграл в первом же поединке. Та же судьба постигла Валентина Грекова и Виталия Бубона. Ближе всех к медалям был Евгений Сотников (свыше 100 кг). В борьбе за бронзу он уступил знаменитому российскому дзюдоисту Тменову. У Сотникова – 5 место.



В неофициальном командном зачете украинская команды заняла 19 место. Победу же праздновали французы, у которых набор медалей гораздо круче – 3 «золота», 4 «серебра», одна «бронза».