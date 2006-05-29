Гладырь продолжает покорять Америку

Одна из ведущих украинских бегуний на стайерские дистанции, обладательница национального рекорда на марафоне Татьяна Гладырь на мажорной ноте закончила серию запланированных пробегов, выиграв на этот раз снова с прекрасным временем 10-ти километровую дистанцию в Оттаве - MDS Nordion 10K. Результат победительницы – 32мин. 05сек., сообщает «Легкая атлетика»

Следом финишировали кенийская представительница Джейн Кибии и хозяйка трассы Эмили Мондор, которые показали- 32мин.23сек. и 32мин.27сек. соответственно.