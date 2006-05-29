Украина претендует на право провести Евро-2012 по гандболу

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко встретился с президентом международной федерации гандбола Доктором Хасаном Мустафи.



Павленко и Мустафи говорили о государственной поддержке гандбола в Украине и сотрудничестве между украинским министерством и МФГ. Обговаривался вопрос проведения финальной части чемпионата Европы в 2012 году в Украине.



Стоит отметить, что Доктор Мустафи находился в нашей стране по приглашению президента ФГУ Владислава Миленького по случаю 90-летия украинского гандбола.



В рамках празднования были проведены фестиваль гандбола среди детей, отборочная игра к финальной части чемпионата Европы среди женщин Украина-Словакия и празднование 60-летия лучшей гандболистки ХХ века Зинаиды Турчиной. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.