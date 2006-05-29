На завершившемся в минувшую субботу в Стамбуле турнире WTA третьей категории с призовым фондом $200 000 Istanbul Cup киевлянка Елена Бондаренко завоевала свой первый титул WTA, сообщает «официальный сайт Андрея Медведева»

В финале соревнований в парном разряде украинско-белорусский дуэт Бондаренко/Якимова в двух сетах обыграл индийско-австралийскую пару Мирза со счетом 6-2, 6-4.

Напомним, что Елена Бондаренко второй раз играла в финале турнира WTA, и второй раз в борьбе за главный приз соревновалась с Саней Мирза: в феврале прошлого года, киевлянка в трех сетах уступила индийской теннисистке на турнире WTA в Хайдерабаде.