Блонская взяла «серебро» в Австрии

В субботу-воскресение в Гётзисе (Австрия) собирались сильнейшие многоборцы планеты, чтобы на традиционном турнире "Нипобанкмитинг" определить победителей и призёров, передает «Наш спорт»

В этом году 2 место на турнире заняла украинка Людмила Блонская. Успешнее всего украинка выступила в прыжках в длину (1 место, 6.53 метра), толкании ядра (2 место, 14.33 метра) и метании копья (3 место, 46.35 метра). Людмила набрала 6448 очков и уступила в итоге только лидеру мирового многоборья Каролине Клюфт из Швеции. С 2003 года Клюфт неизменно побеждает в Австрии.

Ещё одна представительница Украины, Анна Мельниченко, показала 13 результат (5991 очка).