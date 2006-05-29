Бокс: Валуев в Ганновере будет другим

28 мая чемпион WBA в супертяжелом весе Николай Валуев и его тренер Манвел Габриэлян покинули Берлин, сообщает AllBoxing.Ru. Российский боксер теперь продолжает подготовку к первой защите чемпионского титула уже непосредственно в Ганновере (Германия).

Габриэлян считает Оуэна Бека не очень искушенным боксером. «Я смотрел его бой с Монте Барретом, — заявил тренер. — Оуэн Бек не очень техничный боксер. Боксирует в американском стиле, постоянно идет вперед. Но в то же время пропускает много ударов. Бек не силен стратегически. Но мы готовимся серьезно к любому сопернику. Могу сказать одно: в Ганновере мы увидим на ринге другого Николая. Он должен боксировать как чемпион. У такого соперника, как Бек, нужно выигрывать убедительно». Также Габриэлян отметил, что поединки против Лари Дональда и Джона Руиза очень много дали Николаю, и они внесли в его подготовку много нового.