Джо Кальзаге задумывается об уходе с ринга

Чемпион IBF и WBO во втором среднем весе Джо Кальзаге на встрече с представителями прессы поделился, как он видит следующие несколько лет своей карьеры, передает AllBoxing.Ru

«Думаю, десять лет оставаться чемпионом - вещь достаточно хорошая, чтобы этим все и завершить, — заявил Кальзаге. — Я буду выступать еще около двух лет. Я не хочу быть одним из тех, что задержались на ринге слишком долго. Просто иногда не знаешь, какой бой станет последним. Поэтому я не выйду на ринг, не будучи уверенным, что я готов на все сто. Мне уже 34 и я, скорее всего, уже прошел свой пик, но только что провел свой лучший бой (о поединке с Джеффом Лейси)».