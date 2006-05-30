ЧЕ по футболу. Украина обыграла Данию

Прошли заключительные матчи в группе В молодежного (до 21 года) чемпионата Европы по футболу. Сборная Украины одержала победу над сборной Дании и заняла первое место в группе.



Голландцы, тем временем, переиграли итальянцев и тоже обеспечили себе выход в полуфинал. В ½ Украине предстоит сыграть с командой Сербии и Черногории, а Голландия померится силами с Францией.



Чемпионат Европы (до 21 года)



Группа B. 3-й тур



Дания - Украина - 1:2 (1:1). Голы: Каленберг, 43 - Фомин, 31. Милевский, 84

Голландия - Италия - 1:0 (0:0). Гол: де Риддер, 73.



Итоговая таблица:



1. Украина – 6 очков

2. Голландия - 4

3. Италия – 4

4. Дания - 2