Тренер сборной Сербии протежирует родню

Главный тренер сборной Сербии и Черногории принял решение включить в состав своей сборной своего сына Душана вместо травмированного Мирко Вучинича, сообщает официальный сайт национальной федерации футбола.



В 2004 году Душан сыграл 12 игр за московский «Спартак», а после ухода из этого клуба долгое время не играл, и лишь в этом сезоне провел 6 игр за белградский ОФК, передает «Советский Спорт».



На счету Душана 12 игр за сборную, но сербские СМИ с удивлением восприняли решение Петковича-старшего, отмечая , что он предпочел своего сына таким игрокам как московский армеец Милан Красич, игрок московского «Локомотива» Бранислав Иванович, Милан Степанов, Дежан Петкович, Велько Паунович и другие.