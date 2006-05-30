Побоища и пожары в Эдмонтоне: фанаты отмечали победу клуба

Массовыми уличными беспорядками с поджогами и разбитыми витринами обернулось чествование вышедшей в финал Кубка Стэнли команды «Эдмонтон», сообщает ИТАР-ТАСС.



По оценкам полиции, вечером в минувшие выходные на Уайт Авеню в центре Эдмонтона собрались более 30 тыс человек. К утру веселье перешло в активную фазу: били витрины, переворачивали телефонные будки, на проезжей части развели по меньшей мере 7 костров. В попытке охладить пыл разбушевавшихся болельщиков пожарные вынуждены были пустить в ход водомет.



В район беспорядков были стянуты полицейские подразделения. 15 человек, особенно рьяно праздновавших победу «нефтяников» над «Анахаймом», были арестованы, пятерым уже предъявлены обвинения.