Глава Ирана стал футбольной «персоной нон грата»

В списке официальных гостей Чемпионата мира по футболу в Германии президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не значится. Об этом координатор федерального правительства по подготовке и проведению ЧМ-2006 Юрген Рольман сообщил в ответ на просьбу прокомментировать сообщение журнала «Шпигель» о возможном приезде иранского президента на матч между сборными Ирана и Португалии, сообщает «РИА«Новости».



«В настоящее время нет ни официального приглашения на ЧМ-2006 господину Ахмадинежаду, ни официального заявления иранской стороны о поездке в Германию президента Ирана - только домыслы в печати», - подчеркнул Рольман.



В том случае, если у Махмуда Ахмадинежада все же возникнет желание приехать на матч в качестве частного лица, это, по словам собеседника агентства, «станет известно также германским официальным инстанциям, и тогда последует оценка ситуации».



Уже после очередного всплеска возмущения возможностью приезда президента Ирана со стороны ряда германских парламентариев и объявления гессенских неонацистов о планируемой демонстрации в поддержку приезда иранского лидера официальный представитель правительства Ирана, по данным немецких СМИ, сообщил: «Нет, он не поедет на чемпионат».



Однако до 17 июня, когда состоится матч, еще есть время, а переменчивость настроений иранского президента ни для кого не является секретом, так что, по мнению немецких наблюдателей, правительству Германии не следует расслабляться - Ахмадинежад опять может передумать.