Наставник сборной Туниса в 64 года стал отцом

Главный тренер футбольной сборной Туниса, 64-летний французский специалист Роже Лемерр на прошлой неделе стал отцом.



В пятницу Лемерр покинул расположение сборной Туниса, которая проводит сбор в Швейцарии, и отправился в Тунис к своей рожавшей жене. А спустя день молодой отец вернулся к своей работе в сборной. Об этом в интервью радиостанции "Canal 7" сообщил член Федерации футбола Туниса Фадель Зарраб. Комментируя подготовку сборной Туниса, Роже Лемерр в интервью одному из итальянских изданий сказал: "До чемпионата мира ещё достаточно времени на подготовку, но меня уже радует физическая форма игроков. Нас ждут контрольные игры с Белоруссией, Ливией и Уругваем, в которых мы отработаем конкретные схемы игры против наших будущих соперников. Сыграем турнир, и 5 июня отправимся в Германию".