Ахметов получил бриллиантовую награду

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов получил "Бриллиантовый знак отличия Профессиональной футбольной лиги", изготовленный из чистого золота с бриллиантом в два карата.



Такую же награду в честь 10-летия ПФЛ получили глава Федерации футбола Григорий Суркис, экс-президент ФФУ Валерий Пустовойтенко и лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов, сообщают "Факты и комментарии".



По словам издания, юбилей отмечали в субботу в одном из ночных клубов столицы. Для праздничного концерта были приглашены Ани Лорак, Катя Бужинская, Иво Бобула, Таисия Повалий, команда КВН "95-ый квартал".



Еще два знака отличия, где в золотом гербе Лиги вместо мяча – бриллиант в два карата, ждут Олега Блохина и Андрея Шечвенко, пишет Українська правда.

В то же время президенту Профессиональной футбольной лиги Равилю Сафиуллину вручили высшую награду ФФУ - медаль "За заслуги".