Де Ла Хойя: «Баррера себя еще покажет»

Оскар Де Ла Хойя, промоутер чемпиона WBC в первом полулегком весе Марко Барреры считает, что основной причиной невыразительного выступления его подопечного в бою с Рикардо Хуаресом стала недостаточная подготовка к поединку. В качестве примера американец привел ситуацию из своей карьеры, которая сложилась у него перед поединком с чемпионом WBO в среднем весе Феликсом Штурмом.



"Я не был готов к тому поединку ни морально, ни физически, и именно это я увидел в действиях Барреры, - сказал Де Ла Хойя. - Честно говоря, не уверен в том, что перед боем с Хуаресом он достаточно упорно тренировался. Он вяло наносил удары, и в его действиях не было обычной для него энергии", передает «Спорт Экспресс».



Признав выступление Барреры неудачным, Де Ла Хойя уверен в том, что его подопечному еще не следует вешать перчатки на гвоздь. Баррера надеется провести реванш с филиппинским боксером Мэнни Пакиао, который победил его в 2003 году. Де Ла Хойя настаивает на том, что в бою с филиппинцем Баррера будет совсем другим: "Баррера - это все еще Баррера. Я гарантирую, что он будет выглядеть великолепно в своем следующем поединке".