Кличко: «Деньги меня не интересуют»

Украинский боксер Владимир Кличко рассказал, с кем бы он хотел встретиться, какие финансовые условия он выдвигает и почему в Америке наступил кризис бокса.



Об этом сообщает «Газета.Ru».



- Вас сейчас все называют великим и могучим. Победа над Бердом, похоже, затмила глаза всем, кто следит за боксом. Вы тоже думаете, что стали непобедимым?

– Я, кстати, против того, чтобы меня называли великим и могучим. Подобные мысли нельзя допускать. Начинаешь фокусироваться только на себе самом, а не на целях, которые ставишь перед собой.



– А какие у вас цели?

– Их очень много. Мне ведь недавно исполнилось 30 лет. И я думаю, что это будет мое самое лучшее время в спорте и жизни вообще. Моя цель – стать настоящим чемпионом. То есть провести объединительный бой.



– Последний бой вы провели против Берда. Какие впечатления остались от этой встречи?

– Берд был не слабее, чем пять лет назад, когда мы встречались последний раз. И последние четыре года наша карьера была совершенно разной. Он был чемпионом, победив Холифилда. А у меня не все ладилось. Но я скажу вам, что Берд вышел против меня очень самоуверенным. Он стал действовать более агрессивно. И мне кажется, что смена стратегии и тактики погубила его. И меня радует результат этого поединка.



– Что за парнишка подходил к вам после боя?

– Это одиннадцатилетний сын Криса Берда. Он подошел ко мне с заплаканными глазами и поздравил с победой. Надо отметить характер парня, который нашел в себе силы подойти к человеку, побившему его отца.



– Кого вы видите своим будущим соперником?

– Следующий соперник должен быть только лишь из первой пятерки. Мне хочется стать, как говорят в Америке, пипл-чемпионом. И потому мои вероятные соперники – Валуев, Ляхович, возможно, Олег Маскаев, который встретится с Хасимом Рахманом. Не против встречи с Брюстером, но он получил тяжелую травму, и его возвращение в спорт под вопросом. Есть вариант встречи с Тоуни.



– Теперь главная проблема – договориться?

– Да, бой провести гораздо легче. Я бы хотел провести свой следующий поединок в Нью-Йорке, на Медисон-сквер-гарден. И уже даже провел переговоры с телевизионщиками и руководством арены. Осталось только решить вопрос с соперником. Но вы же знаете, что сейчас правильнее иметь сильного адвоката, чем сильного тренера.



– За какие деньги вы выйдите на ринг, а какой гонорар не будете считать справедливым?

– Вы знаете, для меня главное – провести объединительный бой. Я хочу стать чемпионом.



– Но ведь и деньги важны.

– Безусловно, это же профессиональный спорт. Но нет спортсменов, которые бы ставили на первое место именно деньги. Тот, кто делает это, вряд ли добьется успеха. Скажу, что сейчас деньги в будущем бое для меня не главное.



– Что случилось в Америке с супертяжеловесами? Где они? Кто виноват в том, что их не стало?

– Точно такие же вопросы задают журналисты в Америке. Но я считаю, что не надо слишком большое значение придавать национальности. Важен ведь сам боксер, а не откуда он родом.



– Но вообще странно, что три, да фактически уже почти четыре чемпиона родились в странах бывшего СССР?

– Это свидетельствует о том, что у нас прекрасные традиции. И не только в спорте. В Лас-Вегасе все лучшие цирковые шоу делают выходцы из России. У нас просто отличная школа.