Креспо («Челси»): У нас с Шевченко схожая ситуация

Нападающий "Челси" Эрнан Креспо опроверг сообщении о том, что он склоняется к варианту с возвращением в "Милан".



Как напоминает Channel4, в итальянском клубе аргентинец выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Информация о переходе форварда в стан красно-черных в очередной раз появилась после того, как стало известно, что в обратном направлении отправится Андрей Шевченко.



"У меня нет никакой конкретной договоренности с "Миланом", - сказал Креспо в интервью Sky Italia. - Конечно, я был бы счастлив вернуться в Италию. Но я - игрок "Челси".



"Шевченко решился на переход в "Челси" по семейным причинам, ведь семья всегда должна быть на первом месте, - заметил при этом южноамериканец. - У меня схожая ситуация. Готов на возвращение в Италию ради моих близких. Так будет лучше моей семье. Но пока остаюсь в "Челси". Здесь меня окружают замечательные люди. Жозе Моуринью, партнеры по команде и болельщики - лучшие из тех, кого я встречал", передает «Спорт Экспресс».