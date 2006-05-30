Кличко хочет драться в Москве или Киеве

Чемпион мира по версии IBF Владимир Кличко не исключает возможности встретиться на ринге с российским супертяжем Николаем Валуевым, чемпионом мира по версии WBA.



Об этом Владимир Кличко заявил на специальной пресс-конференции в Москве, сообщает ИА «Стадион».



Кличко сказал: «Было бы здорово провести такой поединок в Москве или Киеве. Но пока ни российская, ни украинская стороны не проявили заинтересованности в этом.»



Владимир отметил, что в последнее время в мировом профессиональном боксе в супертяжёлой весовой категории моду стали диктовать спортсмены, представляющие постсоветское пространство. Помимо самого Владимира Кличко и Николая Валуева, чемпионским титулом владеет белорус Сергей Ляхович (WBO). К ним в скором времени может присоединиться Олег Маскаев, представляющий Казахстан. В поединке за звание чемпиона по версии WBC Олега ожидает встреча с американцем Хасимом Рахманом.



По словам Владимира, главная задача для него – стать абсолютным чемпионом мира. Что касается Виталия Кличко, старшего брата Владимира, то его возвращение на ринг практически исключено: «Виталий завершил спортивную карьеру из-за травмы. Единственный человек, который сможет заставить его вернуться в ринг – это Леннокс Льюис, но я не думаю, что сам Льюис захочет вернуться в спорт.»