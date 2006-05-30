Роналдо мечтает играть в США

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо в понедельник дал понять, что в будущем он может заключить контракт с одним из футбольных клубов США. Однако в настоящее время 29-летний форвард целиком сфокусирован на подготовке к стартующему 9 июня чемпионату миру по футболу в Германии, сообщает «РИА«Новости».



«Сейчас я связан контрактом с «Реалом», - сказал бразилец. - Но в будущем американский рынок может стать моей целью».



По словам агента футболиста Фабиану Фариа, Роналдо не так давно отклонил предложенный клубом «Нью-Йорк Ред Буллз», который выступает в американской футбольной лиге MLS, контракт стоимостью в 120 миллионов долларов, рассчитанный на десять лет.



В интервью изданию «Эстадо де Минас» Фариа объяснил мотивы отказа своего клиента. «Переход в один из клубов США прямо сейчас не слишком удачная идея, - отметил агент. - У него пока еще достаточно мотивации для выступлений в Европе».



До настоящего момента Роналдо выступал только за бразильские и европейские клубы. Свой первый профессиональный контракт нападающий подписал в возрасте 16 лет у себя на родине с клубом «Сосиаль Рамос». В высшем дивизионе Бразилии Роналдо защищал цвета «Крузейру». С 1994 года бразильский форвард выступает в Европе, где его клубами были голландский ПСВ «Эйндховен», испанская «Барселона», итальянский «Интер», а также мадридский «Реал», за который он играет по настоящее время.

Роналдо трижды признавался лучшим футболистом мира (1996, 1997 и 2002), а также дважды получал награду «Золотой мяч», присуждаемую лучшему футболисту, выступающему в Европе (1997, 2002).

Приближающийся чемпионат мира в Германии станет для нападающего уже четвертым в карьере - 17-летний Роналдо входил в состав сборной Бразилии, победившей на мировом первенстве-94 в США. В 97 матчах за сборную своей страны нападающий забил 61 мяч.