Надаль побил «вечный» теннисный рекорд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль побил считавшийся "вечным" рекорд аргентинца Гильермо Виласа по количеству побед подряд на грунтовых покрытиях, сообщает Reuters. Рекордный, 54-й, выигранный матч пришелся на первый круг Открытого чемпионата Франции. Надаль в трех сетах переиграл Робина Седерлинга из Швеции - 6:2, 7:5, 6:1.



"Для меня это особая победа, - признался испанец после игры. - Побить рекорд было очень сложно, пришлось побеждать во многих матчах, на многих турнирах. Для меня важно войти в историю тенниса. Когда журналисты начали писать, что рекорд близок, я даже испугался. Но теперь цель достигнута".

Предыдущий рекорд (53 подряд выигранных на грунте матчей) был установлен Гильермо Виласом еще в 1977 году. Отметим, что после победы над Седерлингом Надаль получил специальный приз, наполненный землей, из рук самого аргентинца, передает «Лента.ru».



Испанец в этом году защищает титул чемпиона Roland Garros. Он получил от организаторов турнира второй номер посева, а во втором круге встретится с победителем матча Кевин Ким (США) - Жулио Силва (Бразилия).