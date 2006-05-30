Кабаева уступила лидерство окончательно

Россиянка Вера Сесина выиграла золотые медали в четырех из пяти видов программы на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Брно. После победы в многоборье она стала лучшей в трех отдельных видах - в упражнениях с булавами, с мячом и с лентой, сообщает ИТАР-ТАСС.



Многолетний лидер сборной, чемпионка Олимпийских игр в Афинах Алина Кабаева, недавно вернувшаяся в спорт, сумела победить лишь в упражнениях со скакалкой (Сесина в этом виде заняла второе место). Кабаева, оставшаяся в многоборье лишь шестой, попала также в финал упражнений с булавами, но выступила неудачно, набрав четвертую сумму баллов.



Отметим белорусскую спортсменку Инну Жукову, завоевавшую сразу три серебряных медали в отдельных видах - за упражнения с булавами, с мячом и с лентой. Турнир в Брно рассматривается россиянками как один из этапов подготовки к чемпионату Европы, который пройдет осенью в Москве.