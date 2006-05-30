Шарапова устроила скандал на Ролан Гарросе

Едва успел начаться Открытый чемпионат Франции по теннису, один из четырех турниров Большого шлема, как на соревнованиях уже разразился первый скандал.



С большим трудом пройдя во второй круг соревнований, Мария Шарапова на послематчевой пресс-конференции пожаловалась на организаторов турнира, которые не обратили внимания на просьбу теннисистки позволить ей сыграть позже и назначили ее игру на первый день соревнований. Дело в том, что недавно спортсменка перенесла травму правой лодыжки и еще не до конца восстановилась. Из-за этой травмы Шарапова недавно была вынуждена пропустить крупное соревнование в Риме.



"Как я себя после этого чувствую? Что ж, я не могу сказать, что чувствую себя хорошо. Французская федерация тенниса думает только о продаже билетов, о выручке, о том, как сделать деньги и как угодить своим теннисистам", - заявила Мария Шарапова на встрече с журналистами. Отметим, что косвенно слова спортсменки подтверждает тот факт, что впервые за всю историю соревнований Открытый чемпионат Франции стартовал не в понедельник, а в воскресенье. Сделано это было именно для того, чтобы увеличить продажи билетов на не самые интересные встречи первого круга, а также для увеличения количества телезрителей.



Сама встреча российской теннисистки с соперницей, американкой Машоной Вашингтон, была весьма напряженной, несмотря на то что Шарапова занимает четвертую строку мирового рейтинга, а американка находится на 89-м месте. Но это неудивительно – вчерашняя игра была первой для российской спортсменки после почти двухмесячного перерыва.



Признанная красавица Шарапова вышла на корт в розовом теннисном платье, напоминающем пачку балерины. Первый сет ей удалось выиграть довольно легко со счетом 6:2. Во втором сете о себе дала знать недолеченная лодыжка, и Шарапова проиграла со счетом 5:7. Однако Марии все же удалось взять финальный сет 5:3, причем ей сыграла на руку неуверенность соперницы, которая ранее никогда не выигрывала на матчах Ролан Гарроса. Вашингтон потеряла концентрацию, когда на корт неожиданно прилетели голуби. Пока птиц выгоняли с места соревнований, американка отвлеклась и затем сделала несколько невынужденных ошибок, что привело Шарапову к победе, передает «Утро.ru».