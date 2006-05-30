Кличко: Украина дойдет до финала ЧМ по футболу

В ходе своего визита в Москву Владимир Кличко не обидел и журналистов, раздавая направо и налево интервью.



В частности, свои прогнозы на предстоящий чемпионат мира по футболу Кличко высказал «Комсомольской правде»…

Скоро чемпионат мира по футболу, куда пробилась сборная Украины. Вы будете следить?



- Не просто следить, я буду находиться в центре событий - на стадионах в Германии. У меня уже есть билеты на все групповые матчи сборной Украины. Я ведь фанат футбола. Жаль, конечно, что, кроме украинцев, из пост-советского пространства никто на чемпионат не попал.



- Кто, на ваш взгляд, фавориты?



- Наверное, выиграют либо бразильцы, либо итальянцы. Но я думаю, что сюрприз преподнесет сборная Украины. О ней мало говорят, но на Евро-2004 кто мог предположить, что чемпионом станут греки? Я уверен, что Украина дойдет до финала.



- Вы в курсе истории с переходом Андрея Шевченко в «Челси»?



- Конечно, мы ведь с Андреем знакомы, я даже играл в команде Шевченко в благотворительном матче. Все идет к тому, что Андрей окажется в «Челси». Лично я ничего не вижу плохого в этом переходе. Думаю, переезд в другой клуб и другую страну даст толчок для роста и в профессиональном плане, и по части самообразования.