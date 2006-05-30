Англия «арестовала» 3 тысячи футбольных фанов

Сегодня, 30 мая, вступило в силу постановление министерства внутренних дел Великобритании, согласно которому около 3300 английским болельщикам будет запрещено посетить чемпионат мира в Германии.



Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, запрет был принят после чемпионата Европы в Бельгии и Голландии, во время которого, было арестовано около тысячи болельщиков.



Согласно постановлению каждый болельщик, который находится под запретом, должен к концу дня во вторник принести свой паспорт в полицейское управление и перед каждым матчем сборной Англии на чемпионате мира звонить в полиции и сообщать свое местонахождение. В случаи невыполнения этих правил, болельщику грозит шесть месяцев тюрьмы и денежный штраф.