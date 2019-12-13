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"У Динамо нет команды": легенда клуба разнес игроков после матча с Луано

13 декабря 2019, 10:33

Бывший футболист и тренер Динамо Йожеф Сабо прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

Сабо
Сабо прокомментировал ничью в матче Динамо - Лугано / УНИАН

Йожеф Сабо после матча 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано (1:1) разнес команду Алексея Михайличенко.

"Киевляне провалились. У Динамо нет команды. Есть футболисты, но нет команды. Мастерство игроков на очень низком уровне. Да, они давили, набрасывали мяч, но что дальше? Я не увидел стиля игры Динамо - фланговых проходов, забеганий, игры на опережение", - цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Бывший футболист и тренер "бело-синих" назвал проблемы нынешней команды.

"Все поставлено на очень низком уровне. Вот и вылетели. Кому мы проиграли группу – стыд. У нас нет игрока, который классно играет головой. Мы увидели несовременный футбол. Не было проходов по флангу и игры в касание", - добавил эксперт.

Также он вспомнил слова Валерия Лобановского об игре в касание.

"Лобановский говорил, что будет футбол, когда играют в касание или даже полкасания. А сейчас игрок Динамо пока обработает мяч, пока подумает. Игрок Динамо должен знать, что делать с мячом еще до приема. Сейчас таких игроков нет, все на очень низком уровне", - заявил Сабо...

Напомним, Динамо впервые за 8 лет не смогло преодолеть групповой этап Лиги Европы. Единственный представителем Украины в еврокубках остался Шахтер, который попал в корзину не сеяных при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ.

Лига Европы Динамо Киев Йожеф Сабо Лугано
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