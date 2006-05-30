Мыскина выиграла первый матч Ролан Гарроса

На Открытом чемпионате Франции по теннису сыграны первые матчи третьего игрового дня - во вторник должны определиться все участники второго круга в одиночном разряде у мужчин и у женщин.



Барьер первого раунда соревнований преодолела одна из лучших теннисисток России Анастасия Мыскина.

Посеянная под десятым номером россиянка не испытала проблем в матче с представительницей Индии Саней Мирзой, выиграв две партии за 56 минут. Следующей соперницей Мыскиной будет победительница встречи Мелинда Жинк (Венгрия) - Сандра Клезель (Германия). Завершила борьбу 22-летняя Галина Воскобоева - она не справилась с Иваной Лисяк из Хорватии.



Отметим удачный старт экс-первой ракетки мира Мартины Хингис. Roland Garros - 2006 стал для швейцарской теннисистки первым Открытым чемпионатом Франции после возвращения в большой спорт. Во вторник она не оставила шансов Лизе Рэймонд из США.



В вечерней программе третьего игрового дня на корт выйдут еще три представителя России. Марат Сафин встретится с Фернандо Гонсалесом (Чили), Надежда Петрова - с Акико Моригами (Япония), а Мария Кириленко - с Северин Бремон (Франция), передает «Лента.ru».