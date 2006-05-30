Футбольный клуб расплатится за курение своего тренера

Состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщает официальный сайт организации.



Решением КДК на две игры отстранен от исполнения официальных обязанностей и оштрафован на пять тысяч рублей главный тренер команды «Автодор» (Владикавказ) Марат Дзоблаев, который после окончания матча первенства России во втором дивизионе «Элиста» - «Автодор» допустил оскорбительные выражения в адрес главного судьи.



Также КДК оштрафовал на тысячу рублей главного тренера команды «Балтика» (Калининград) Леонида Ткаченко за курение в технической зоне во время матча клубов первого дивизиона «Химки» - «Балтика».

Футбольные клубы «Ангушт» (Назрань) и «Анжи» (Махачкала) оштрафованы на пять тысяч рублей каждый за неспортивное поведение футболистов во время матча, а за выход на поле оштрафован на тысячу рублей главный тренер «Анжи» Александр Маркаров, прередает «Советский Спорт».



КДК оштрафовал также за различные нарушения футбольные клубы: «Балтика», «Спартак-МЖК» (Рязань) - на три тысячи рублей, «Динамо» (Махачкала) - на две тысячи рублей, «Химки», «Терек» (Грозный) и «Волга» (Тверь) - на тысячу рублей.