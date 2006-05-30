В сборной Украины Федорова заменит юный Яценко

Александр Яценко, игрок молодежной сборной Украины, заменит травмированного Сергея Федорова в заявке национальной команды на чемпионате мира 2006 года в Германии, сообщает официальный сайт ФФУ.



В ФИФА были отправлены все документы, необходимые для дозаявки центрального защитника футбольного клуба «Харьков». К национальной сборной Украины Яценко, а также его партнеры по молодежной команде Милевский, Чигринский и Пятов смогут присоединится не раньше 2 июня, после полуфинального поединка молодежного чемпионата Европы с командой Сербии и Черногории.