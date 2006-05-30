Помощник Хиддинка отказался тренировать Россию

Помощник Гууса Хиддинка, который после чемпионата мира по футболу приступит к работе со сборной России, Йохан Нескенс заявил, что не войдет в тренерский штаб голландца.



В данное время Нескенс вместе с Хиддинком готовит сборную Австралии к первенству планеты и хотел бы остаться на своем посту и после ЧМ-2006.

"Мне очень нравится работать в сборной Австралии, - признался Нескенс в интервью британскому изданию Daily Telegraph. - Я не связывал себя никакими обязательствами, и если австралийцы будут и дальше заинтересованы в моих услугах, я останусь".

Нескенс, в прошлом яркий игрок команды Голландии, вошел в штаб сборной Австралии год назад вместе с Гуусом Хиддинком. Последний подписал контракт с Российским футбольным союзом 14 апреля и приступит к исполнению обязанностей главного тренера сборной страны 1 августа. Ожидалось, что Нескенс станет его помощником, но теперь Хиддинку придется искать нового кандидата на эту должность, передает «Лента.ru».