Немцам ЧМ по футболу – «до лампочки»

Почти четверть немцев равнодушны к чемпионату мира по футболу, стартующему 9 июня в Германии. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник в Гамбурге результаты опроса общественного мнения, проведенного Институтом исследования проблем отдыха и свободного времени (BAT).



Выяснилось, что к мировому первенству не проявляют особого интереса прежде всего женщины. Примерно 34% из опрошенных немок заявили, что не испытывают восторга от предстоящих футбольных баталий и не будут смотреть матчи чемпионата мира.



Однако куда более удивительно, что аналогичный ответ дали 21% респондентов мужского пола, отмечает ИТАР-ТАСС.



В то же время остальные жители Германии, судя по всему, готовы активно "болеть". 54% опрошенных намерены следить за развитием событий на зеленых полях совместно со своими друзьями, а 46% рассчитывают, что сумеют уговорить свою жену или партнершу посидеть перед экраном телевизора во время трансляции игр.



В то же время многие болельщики (почти пятая часть респондентов) намерены смотреть футбол в одиночку, чтобы никто не отвлекал их от любимого зрелища.



Согласно данным BAT, билеты на игры ЧМ-2006 приобрели 3,4% немцев. Опрос проводился среди 2000 человек старше 14 лет.