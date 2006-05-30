В Украине будут «реанимировать» хоккей

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко встретился с представителями хоккейного клуба «Сокол» (Киев) и федерации хоккея Украины.



Встреча проходила по просьбе директора ХК «Сокол» Василя Фадеева при участии замминистра Мирослава Дутчака, директора департамента олимпийского спорта Александра Артемьева, главного тренера ХК «Сокол» Александра Сеуканда, представителей столичной горгосадминистрации и др.



Главная тема встречи – развитие хоккея в Украине и, в частности, участие «Сокола» в открытом чемпионате Беларуси, который стартует в сентябре.



Юрий Павленко высказал убеждение, что сегодня клуб имеет основания подать заявку на участие в открытом чемпионате. Представители киевской администрации поддержали министра и заверили, что до конца года будет проходить в рамках запланированного.



Юрий Павленко подчеркнул, что хоккей был определен - и остается таковым – как один из приоритетных видов спорта в Украине и развиваться обязательно будет.



Министр, в частности, сказал: «Необходимо готовить новых игроков, создавать новые команды, готовить смену нынешней сборной Украины. Однако понимаю, что существует много проблем, которые тормозят процесс. Одна из главных – инфраструктура ледовых площадок не отвечает требованиям развития этого вида спорта.»



Юрий Павленко считает необходимым активизировать работу по развитию инфраструктуры, обустраивать, обновлять и создавать новые ледовые площадки. Для реализации этого, по словам министра, Кабмин имеет намерение обязать глав всех областей обеспечить строительство или обновление в каждом городе катков и ледовых залов. Также министр подчеркнул, что одной из проблем развития хоккея в Украине является недостаточная спонсорская поддержка. По словам Павленко, особое внимание потребует детско-юношеский спорт. Планируется создать новые команды в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Львове, Харькове, Херсоне и других городах.



Юрий Павленко дал поручение специалистам в самые короткие сроки подготовить программу развития хоккея с шайбой в Украине. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.