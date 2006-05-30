Завтра Украина вручит Заявку на право провести «Евро-2012»

Завтра, 31 мая, в швейцарском Нионе состоится официальная церемония вручения Досье заявок II стадии на право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу «Евро-2012».



В презентации украинско-польской заявки примут участие министр спорта Республики Польша Томаш Липец, президенты футбольных федераций Украины и Польши – Григорий Суркис и Михал Листкевич, президенты НОК Сергей Бубка и Петр Нуровский.



На втором этапе тендера наши государства будут соперничать с Италией, а также объединенной кандидатурой Венгрии и Хорватии. Украинско-польская заявка состоит из восьми глав и включает в себя 400 подписанных гарантийных писем, которые свидетельствуют о полной поддержке правительств и местных властей обоих стран проведения чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Польше.



Досье Заявки включает свыше 100 схем и чертежей запланированных под реконструкцию и строительство стадионов и инфраструктуры, карты принимающих городов и гостиничных зон, а также полный список наличия и запланированных отелей.



Обоснованная медицинская и транспортная концепции, а также концепция безопасности и правопорядка на период проведения чемпионата, разработаны на уровне министерств, детальный маркетинговый план мероприятий по продвижению идеи проведения «Евро-2012» в Украине и Польше сроком до 2012 года, а также предварительный вариант закона о «Евро-2012» свидетельствуют о большом шансе наших государств победить в тендере. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.