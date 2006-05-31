Россияне сдают позиции на шахматной Олимпиаде

На шахматной Олимпиаде в Турине состоялись партии 9-го тура. Мужская сборная России еще более осложнила свое положение, проиграв команде Франции – 1,5:2,5.



Теперь от лидеров, сборной Армении, которая набрала 26,5 очков, россияне отстают на 3 очка, пропустив вперед еще и сборные Китая и Франции.



Женская команда России разделила очки с сильной сборной Китая. Однако благодаря этой ничьей на первое место вышла команда Украины, набрав 21 очко. Россиянка отстают на полбалла, передает «Советский Спорт».



37-я Всемирная олимпиада. Турин (Италия)



9-й тур



Мужчины

Россия – Франция – 1,5:2,5

Владимир Крамник – Этьенн Бакро – 0,5:0,5

Жоэль Латье – Александр Грищук – 0,5:0,5

Александр Морозевич – Андрей Соколов – 0,5:0,5

Луи Фрессине – Александр Рублевский – 1:0



Женщины

Россия – Китай – 1,5:1,5

Ксю Джао – Александра Костенюк - 1,5:1,5

Надежда Косинцева – Шенг Янг – 1:0

Ху Яфань – Екатерина Ковалевская – 1:0