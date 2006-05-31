Украинские шахматистки вышли в лидеры Олимпиады

В Турине на Всемирной шахматной Олимпиаде женская сборная Украины обыграла шахматисток США со счётом 2,5-0,5 очка.



Шахматистки России – лидеры турнира - сыграли вничью с командой Китая (1,5 - 1,5). Благодаря этому, украинки вышли сборная вышли на 1 место.



Украинская женская сборная набрала 21 очко. Россия имеет в своем активе 20,5 очка. На третьем месте с 19 очками - сборная Грузии. Представительницы этой страны завтра будут соперницами украинок.



Мужская сборная Украины с 23,5 очками делит со сборными России и США с 4-го по 6-е места.



В своей последней встрече мужская сборная сыграла неудачно, уступив лидеру – Армении - со счётом 1,5 - 2,5 очка. Завтра украинцы встретятся с россиянами.