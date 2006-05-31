Саудовских футболистов король «купает» в деньгах

Король Саудовской Аравии Абдулла выделил дополнительно 12 миллионов долларов на подготовку сборной своей страны к чемпионату мира.



Эти средства пойдут на проведение последнего перед турниром сбора команды в окрестностях Франкфурта. Монарх объявил также, что ожидает от своих подданных выхода в 1/8 финала мирового первенства - четвертого для Саудовской Аравии, передает «Спорт Экспресс».





Однажды подобного успеха саудовцы уже добивались: в 1994 году, выступая в группе с Бельгией, Голландией и Марокко, они сенсационно пробились в следующую стадию, где были остановлены шведами. В случае повторения этого достижения король Абдулла обещает игрокам премию, размеры которой не сообщаются.