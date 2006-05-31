Бокс: Кастильо обещает уничтожить Корралеса

Во время открытой тренировки для прессы экс-чемпион мира в легком весе Хосе Луис Кастильо пообещал, что он нокаутирует своего противника чемпиона WBC в этом весе Диего Корралеса.



«В субботу я собираюсь одержать победу. Я знаю, что нокаутирую его. Я выйду на ринг, чтобы нокаутировать его, уничтожить Корралеса. Все говорят, что он очень силен, да он очень силен, но не настолько, насколько о нем говорят», — приводит слова Кастильо ALLBoxing.ru.



«Думаю, что третий поединок будет особенным. Если Корралес не изменит свой стиль, и будет боксировать точно также как в предыдущих боях, поединок получится очень захватывающим, — добавил Кастильо. — Победить в этом бою и показать всем насколько я хороший боксер, вот ключ к моему будущему».