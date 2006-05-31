Чемпион Европы ушел из московского «Динамо»

Чемпион Европы - 2004 в составе сборной Греции Юркас Сейтаридис, выступавший с лета 2005 года за московское "Динамо", подписал контракт с мадридским "Атлетико". Как сообщает официальный сайт испанского клуба, соглашение рассчитано на четыре года. Также отношения с "Атлетико" оформил другой игрок "Динамо" - португалец Коштинья. Он будет играть за испанскую команду на протяжении двух ближайших сезонов.



Оба футболиста пришли в московский клуб четь менее года назад, когда новый владелец "Динамо" Алексей Федорычев потратил несколько десятков миллионов долларов на приобретение именитых новичков. Однако во вторник появилась информация о том, что Федорычев договорился о продаже клуба владельцу компании "Нафта-Москва" Сулейману Керимову.



За время пребывания в "Динамо" Сейтаридис и Коштинья, как и большинство купленных Федорычевым звезд, не показали той игры, на которую рассчитывал владелец клуба. Перед началом нынешнего сезона португалец вступил в конфликт с новым главным тренером команды Юрием Семиным и не провел в чемпионате России - 2006 ни одного матча. Что касается Сейтаридиса, то он, по официальной версии, залечивал травму, передает «Лента.ru».



До прихода в "Динамо" оба игрока выступали за португальский "Порту", с которым выиграли Кубок УЕФА (2003), Лигу чемпионов (2004), а также неоднократно становились чемпионами страны.