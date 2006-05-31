Московское «Динамо» покупает Сулейман Керимов

Футбольный клуб "Динамо" Москва в ближайшее время может сменить собственника. По сообщению телеканала "НТВ+ Спорт" нынешний хозяин одного из самых титулованных клубов России Алексей Федорычев ведет переговоры о продаже "Динамо" владельцу компании "Нафта-Москва" Сулейману Керимову. О завершении сделки должно быть скоро объявлено.



«Лента.ru» уже сообщала о том, что Федорычев рассматривал возможность продажи клуба. Футболистам "Динамо" три месяца не выплачивалась заработная плата, подконтрольная Федорычеву компания Fedcom-media не выплатила российской футбольной премьер-лиге значительную часть денег за приобретенные права на трансляции матчей чемпионата России.



"Динамо" не до конца расплатилось с португальским "Порту" за приобретенных футболистов. По разным оценкам, Федорычев, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов, вложил в футбольный клуб около 100 миллионов долларов. Центральный совет "Динамо" требует от бизнесмена взять на баланс еще и находящийся в глубоком кризисе хоккейный клуб, долги которого составляют около 12 миллионов долларов.



Кроме того, Алексей Федорычев заключил контракт с Олимпийским комитетом России, согласно которому обязался инвестировать в это ведомство 110 миллионов долларов с 2006 по 2014 годы. Не исключено, что бизнесмен не рассчитал свои возможности и теперь намерен продать некоторые из принадлежащих ему активов.



Напомним, что Федорычев приобрел 51 процент акций московского "Динамо" в сентябре 2004 года. Сумма сделки не разглашалась. В 2003 году в отношении компании "Федкоминвест", владельцем которой является Федорычев, в княжестве Монако, где зарегистрирована компания, велось расследование по подозрению в связи с криминальными структурами. По итогам расследования претензий у SICFIN - организации, изучающей источники финансирования, получаемого княжеством Монако – к "Федкоминвесту" не было.

Стоит отметить, что компания Алексея Федорычева является также спонсором футбольного клуба "Монако".