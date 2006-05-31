Ехануров предупреждает об эпидемии 14 июня

Правительство Украины пошло на встречу пожеланиям многочисленных футбольных болельщиков и сделало им подарок.



Сегодня и.о. Премьера Юрий Ехануров сообщил, что Кабмин рекомендует руководителям предприятий 14 июня создать условия для просмотра болельщиками матча чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Испании.



Кроме того, Юрий Ехануров добавил, что в 16.00 14 июня в Украине ожидается эпидемия неизвестной болезни, когда работники будут массово брать больничные, передает MIGnews.com.ua. В этой связи рекомендовано руководителям предприятий по своему усмотрению либо начать работу в этот день раньше, либо обеспечить просмотр болельщиками матча по телевизору на работе.