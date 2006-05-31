«Челси» нанес финансовый урон Абрамовичу

Ассоциация футбола Англии (FA) приняла решение оштрафовать чемпиона страны "Челси" на 10 тысяч фунтов стерлингов (18 800 тысяч долларов) за неспортивное поведение игроков во время одного из матчей премьер-лиги. Нарекания чиновников вызвали действия футболистов во время мартовской игры против "Фулхэма".



"Чесли" проиграл тот матч со счетом 0:1, но во втором тайме форвард команды Дидье Дрогба забил ответный гол, однако арбитр Майкл Дин не засчитал взятие ворот, определив у ивуарийца игру рукой. Решение судьи вызвало бурные протесты игроков "Челси", а главный тренер Жозе Моуринью после матча напрямую обвинил Дина в поражении.



После той встречи все заинтересованные стороны посмотрели видеоповтор спорного эпизода и пришли к выводу, что Дрогба действительно подыграл себе рукой. Однако Моуринью настаивал, что рефери не мог видеть нарушения и среагировал на подсказки игроков "Фулхэма", передает «Лента.ru».



Отметим, что весной этого года Федерация футбола Англии уже штрафовала "Челси" за неспортивное поведения футболистов. Чемпионы страны последних двух лет "отличились" в матче с "Вест Бромвичем", когда также бурно оспаривали решения арбитра.