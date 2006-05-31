Сборная Парагвая «грязно приставала» к журналистке

Перед чемпионатом мира по футболу в сборной Парагвая разразился скандал, замешанный на сексуальной почве.



Выяснилось, что после субботнего матча с командой Дании представитель ФИФА при сборной Парагвая Мануэль Хоффман позвонил в час ночи фоторепортеру шведской газеты Dagens Nyheter Эмели Асплунд, которая проживала в том же отеле, и сказал, что один из парагвайских футболистов хотел бы встретиться с ней тотчас же, чтобы "узнать друг друга поближе". Женщина ответила отказом, а утром шведская группа журналистов стала выяснять, почему представитель ФИФА занимается такими делами, передает «Спорт Экспресс».



Мануэль Хоффман сослался на то, что он помогал с переводом команде Парагвая, в частности, в случаях интервью, а границы его работы трудно определить. Он также попросил извинения. Руководство команды Парагвая не смогло сказать по этому поводу ничего вразумительного, однако стало известно, что в штаб-квартире ФИФА заинтересовались этой историей.