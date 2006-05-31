Шахматы. Карпова «упекли» за колючую проволоку

Четвертого июня чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, являющийся членом попечительского совета УИС, специально приедет из Москвы с председателем попечительского совета Сушковым в исправительную колонию общего режима ИК-3 (поселок Горный, г. Сафоново), сообщил начальник УФСИН России по Смоленской области, полковник внутренней службы Игорь Коновалов.



В режимной зоне колонии состоится сеанс одновременной игры. Сразиться с чемпионом мира готовятся 12 осужденных, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ИА REGNUM. После игры Карпов и Сушков встретятся с активом осужденных колонии.