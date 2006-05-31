Главные боксерские поединки на ближайшие дни

Поединок Медина - Балойи

Сегодня экс-чемпион мира в полулегком весе 35-летний мексиканец Мануэль Медина попытается завоевать вакантный титул IBF в первом легком весе (до 58,967 кг) в поединке с Кассиусом Балойи из ЮАР, сообщает AllBoxing.Ru

Поединок Маклайн - Роуд

2 июня бывший двукратный соискатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе американец Джамиль Маклайн выйдет на ринг против бойца второго эшелона Маркуса Роуда.

Поединок Валуев - Бек

3 июня чемпион WBA в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев проведет первую защиту принадлежащего ему титула против 30-летнего американца Оуэна Бека. Американец имеет в своем активе 27 поединков, в 25 из которых он добился победы (18 нокаутов) и в двух потерпел поражение.