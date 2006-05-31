Гольф: Вудз готовится к US Open

Знаменитый гольфист Тайгер Вудз не выходил на поле с апреля - такой перерыв был связан со смертью его отца Ерла Вудза. Ерл скончался 3-го мая от рака, что же касается Тайгера, то он по-прежнему сохраняет траур по отцу.

Однако звезда мирового гольфа подтвердил свое намерение сыграть, по меньшей мере, на Открытом Турнире 15-18 июля, сообщает «Спорт.com.ua»

Турнир будет проходить на поле Вингдфут, знакомом Вудзу по многим турнирам – в 2002 году он работал здесь вместе со своим тренером Ханком Хан. В 1997 году Вудз финишировал на своем первом открытом чемпионате на 27-й позиции, также он успел побывать и в победителях… Однако же турнир этого года, вполне вероятно, станет одним из наиболее интересных за всю карьеру непобедимого Вудза.