Немки «бьются» за право выйти на ринг к Валуеву

В субботу российский боксер-супертяжеловес Николай Валуев в Ганновере впервые проведет защиту принадлежащего ему титула чемпиона мира по версии WBA в бою с американцем Оуэном Беком.



В преддверии этого поединка немецкое издание "Бильд" организовало конкурс среди своих читательниц из Ганновера за право пронести табличку с номером раунда во время боя Валуева с Беком.

Победительницей конкурса стала 22-летняя Катя Пфеннингс, имеющая опыт работы моделью. "Конечно, я очень волнуюсь. Предстоит большое событие, я надеюсь подойти к нему в хорошей форме и достойно выглядеть на ринге", - приводит слова победительницы пресс-служба организаторов боя, передает «РИА«Новости».