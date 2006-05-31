Европейскому гандболу грозит раскол

Официальный сайт Союза гандболистов России считает, что европейскому клубному гандболу грозит раскол.

Состоялось совещание руководителей четырёх мужских гандбольных лиг Европы – испанской, германской, французской и датской, принявшее принципиальное решение о создании Союза европейских гандбольных лиг, который с сезона 2007/08 собирается проводить соревнования клубных команд вне компетенции европейской гандбольной федерации ЕГФ.



"Обе ведущие лиги Старого Света, испанская асобаль и немецкая бундеслига, уже давно высказывают претензии к расположенной в Вене ЕГФ за неудовлетворительный менеджмент Лиги чемпионов, на которой, по их мнению, можно зарабатывать больше, а также за нежелание Вены проводить игры еврокубков в середине недели, как это происходит в других игровых видах спорта, – говорится в сообщении. – Данное обстоятельство не лучшим образом сказывается на отношениях асобаль и бундеслиги с телевидением своих стран, которое планирует сетку передач задолго до проведения конкретных игр национальных чемпионатов".



"Ведь в зависимости от результатов жеребьёвок европейских кубков, часто приходится переносить важные игры первенств Испании и Германии с выходных на другие дни, что чревато потерей доходов от телетрансляций. Парижские «раскольники» заявили, что сразу же после планируемого на сентябрь официального создания новой организации они будут искать поддержку среди других ведущих европейских клубов, с тем, чтобы те приняли участие в новых соревнованиях. Наибольшую активность в деле создания новой международной организации проявляет президент базирующейся в Барселоне асобаль Мигель Рока, который в последние месяцы неоднократно встречался с другим каталонцем Жорди Бартоломеу, генеральным директором баскетбольной Евролиги УЛЕБ. В своих публичных высказываниях Рока не исключает, что новая гандбольная лига может начать функционировать даже раньше сезона 2007/8, ведь шесть лет тому назад Евролига УЛЕБ была юридически оформлена всего лишь за три недели, которые прошли после провала переговоров инициаторов её создания с руководством ФИБА", – говорится в сообщении, о чем передает «Газета.Ru».