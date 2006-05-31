Путин не против финансирования НОК

Владимир Путин не против того, чтобы государство оказывало финансовую поддержку Олимпийскому комитету России, если это не нарушает правил международного олимпийского комитета (МОК).



Как сообщает «РИА«Новости», президент сказал следующее: "Ничего не имею против финансирования национального олимпийского комитета. Считаю, что это будет правильно, но нужно, чтобы у нас не было нарушений, связанных с олимпийским движением, и нарушений правил МОК", - сказал Путин на заседании совета по физкультуре и спорту.

Он также отметил, что поддержка государством российских спортсменов была, есть и будет возрастать, почти все российские компании выделяют на поддержку спорта большие деньги.



"Я встречаюсь с представителями бизнеса, они не жадничали и дальше жадничать не будут", - сказал Путин. "Вам нужно только определиться с приоритетами и на них сосредоточить финансовые и административные ресурсы. Нужна комплексная работа", - добавил президент, обращаясь к участникам встречи.