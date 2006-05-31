Украина и Польша презентовали досье-заявку на Евро-2012

Украина и Польша презентовали досье-заявку на проведение Евро-2012.



Как сообщает УНИАН, украинско-польскую заявку представили президенты футбольных федераций Украины и Польши – Григорий Суркиси Михал Листкевич, министры спорта обеих стран Юрий Павленко и Томаш Липец, президенты национальных олимпийских комитетов и другие известные спортивные деятели. Во время церемонии вручения досье-заявок, организованной УЕФА, восточноевропейская команда подтвердила, что обе страны готовы начать подготовительные работы к Евро-2012 УЕФА.



Польский и украинский министры спорта заверили, что подготовка к Евро-2012 УЕФА получит безоговорочную поддержку правительств обеих стран. „Мы готовы провести один чемпионат усилиями двух стран как одной, но с пользой для миллионов людей в Европе”, - сказал Липец.



Павленко добавил, что Евро-2012 УЕФА - прекрасная возможность продвижения наших стран как дома футбольных сторонников, 100-миллионных наций, которые живут по всей Европе.



„Подготовка общей заявки, так же как и проведение Евро-2012, имеет мощную поддержку со стороны польских и украинских спортивных организаций”, - отметила Ирена Шивинская, представитель Польского олимпийского комитета. В свою очередь, руководитель НОК Украины Сергей Бубка подчеркнул: „Обе спортивные организации тесно будут сотрудничать с УЕФА и двумя футбольными федерациями во всех вопросах подготовки турнира”.



„Я доволен, - сказал после официальной церемонии передачи заявки президент ФФУ Суркис, - что презентация прошла на достаточно высоком эмоциональном уровне по сравнению с представителями других стран-претендентов. Мы действительно много сделали, успешно пройдя первую и вторую стадии участия в этом проекте”.



Суркис выразил благодарность Президенту Украины Виктору Ющенко, правительству и Верховной Раде “за предоставленные гарантии и поддержку в этой нелегкой и ответственной борьбе за право проведения Евро-2012 в Украине и Польше”. “Однако впереди нас ожидает едва ли не самый тяжелый и ответственный этап работы. Ведь в декабре все претенденты попытаются еще раз подтвердить свою возможность быть хозяевами Евро-2012”, - отметил президент ФФУ и добавил: “Нам необходимо будет совместно с польскими друзьями не только знать и видеть, что мы должны сделать до 8 декабря с.г., но и разработать и представить на заключительном этапе рассмотрения заявки философию реализации этого уникального для наших стран проекта до 2010-2011 гг. Эта философия должна быть настолько убедительной, чтобы Исполком УЕФА нам поверил и предоставил такое право. За этот короткий до конца года срок нам предстоит сделать с государственными органами и органами на местах очень многое: предоставить финансовые гарантии строительства новых стадионов и планы реконструкции автодорог, гостиниц, аэропортов. Парламент Украины и Сейм Польши должны будут синхронно принять закон о проведении Евро-2012 в наших странах”.



“Я уверен, что это нам по силам. Мы уже сделали гораздо больше, осталось поработать, чтобы победить в тендере, использовать этот уникальный шанс, который предоставила нам судьба”, - резюмировал Суркис.