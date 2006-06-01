Украина презентовала Заявку на проведение Евро-2012

Вчера Украина и Польша презентовали досье Заявки на проведение Евро-2012.



Украинско-польскую заявку презентовали министры спорта Украины и Польши Юрий Павленко и Томаш Липець, а также президенты федераций – Григорий Суркис и Михаил Листкевич, президенты НОК Сергей Бубка и Петр Нуровский.



Во время церемонии вручения досье заявок, организованной УЕФА, восточноевропейская команда подтвердила, что Обе страны готовы начать подготовительные работы к Евро-2012.



Юрий Павленко и Томаш Липец выступили гарантами поддержки проведения этого спортивного форума. Они засвидетельствовали, что подготовка к Евро-2012 имеет поддержку правительств обеих стран.



Значительную роль в поддержке проведения финала Евро-2012 в Украине от метили президенты НОК Сергей Бубка и Петр Нуровский, а также олимпийская чемпионка Ирена Шевинска.



Президент федерации футбола Украины Григорий Суркис поблагодарил Президента Украины Виктора Ющенко, правительство и Верховную Раду за предоставленные гарантии и поддержку в этой нелегкой и ответственной борьбе за право проведения Евро-2012. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



На втором этапе тендера Украина и Польша соревновались с Италией, а также с объединенной кандидатурой Венгрии и Хорватии.