Райо Вальекано накажут за оскорбления Зозуля - посол Украины в Испании

Райо Вальекано будет наказан за оскорбления Романа Зозули / ФК Альбасете

Анатолий Щерба заверил, что Райо Вальекано ждет наказание за выкрики его фанатов в адрес Романа Зозули. В следствии поведения ультрас мадридской команды матч с Альбасете был прерван.

"Наказание будет. Прежде всего для клуба", - цитирует Щербу Укринформ.

Кроме того, он заявил о своем визите в штаб футбольной лиги в Мадриде, и к Райо Вальекано могут быть применены финансовые санкции. Также у посла запланированы встречи с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской Федерацией футбола Испании.

Травля Романа Зозули началась с 2017 года, когда Райо попытался арендовать украинца у Бетиса, однако против выступили фанаты мадридцев, обвинив форварда в нацизме. Позже стало известно, что часть ультрас Райо Вальекано воевала на стороне сепаратистов на Донбассе.

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Недавно Зозуля дал пресс-конференцию, где дал четкий ответ своим оппонентам по поводу своих политических взглядов.