Ребров в матче с Италией на поле не выйдет

Сегодня национальная сборная Украины вылетает в швейцарский Ньон, где проведет заключительный этап подготовки к чемпионату мира.



В минувший понедельник украинцы собрались на базе в Конче-Заспе, где прошли курс восстанавливающих процедур и тренировались в двухразовом режиме.



В работе общей группы исполнителей не принимал участие Сергей Ребров, которого все еще беспокоит травма, полученная на турецком сборе. "Себя чувствую уже получше, хотя пока не тренируюсь со всеми, - признался Сергей. - Под вопросом остается и мое появление на поле в товарищеском матче с Ливией, а в поединке с итальянцами я точно не сыграю". Напомним, что матч Украина - Италия состоится завтра в Лозанне, 5-го числа в городке Гессау наша команда сыграет спарринг с Ливией, 6-е отведено на отдых, а 7-го июня подопечные Блохина вылетят в Люксембург, где 8-го встретятся с местной сборной, передает «Динамо»(Киев) от Шурика. На следующий день отечественная дружина будет держать путь на Берлин, откуда переместится в Потсдам.



Отвечая на вопрос, не чувствуется ли мандража перед чемпионатом мира, Ребров сказал: "Да нет, никакого напряжения не ощущаем. В карьере каждого уже были длительные отлучки из дому, так что спокойно готовимся к матчам чемпионата мира. Разгромная победа в пследнем контрольном матче на наше настроение не повлияла. Да и смешно было бы рассчитывать, что уж теперь-то мы всех шапками закидаем...".